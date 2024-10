EIMA Innovation Awards: premiati i marchi CNH

(Teleborsa) - Prodotti deisono stati premiati con il. Questo concorso per l'innovazione – sottolinea CNH in una nota – è stato un appuntamento chiave per gli espositori al l'International Exhibition of Agricultural and Gardening Machinery (EIMA) dal 1986. La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 ottobre a Bologna. La mostra si svolgerà dal 6 al 10 novembre a Bologna."È un grande onore per i nostri marchi Case IH e New Holland aver ottenuto questi riconoscimenti. CNH si sforza continuamente di integrare senza soluzione di continuità tecnologia innovativa con il nostro grande ferro. Complimenti al nostro team di R&D per riuscirea trovare sempre soluzioni che portino maggiore efficienza, produttività e profitto alla nostra clientela", ha dichiarato