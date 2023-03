Minibond, raccolta record nel 2022 per 1,65 miliardi

(Teleborsa) -, a conferma che il mercato dei capitali appare sempre più attraente e competitivo rispetto al canale bancario per le PMI, che rappresentano gran parte del tessuto imprenditoriale del nostro paese. I fondi di private capital lo scorso anno hanno segnato una performance modesta in termini di raccolta, a livello mondiale, mentreper importi inferiori a 50 milioni di euro.Nel 2022, bensulle 254 emittenti complessive hanno fatto, mentre il numero disi è attestato a(l’anno prima erano state 221) per un importo di(988 milioni dalle sole PMI). Di queste un quarto ha emesso titoli di importo inferiore a 2 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore di attività, il compartoè sempre in testa (34,6% del campione 2022), mentre si osserva un balzo delle costruzioni (16,5%). Dal punto di vista, laè ancora prima per numero di emittenti (63), seguita da Veneto (50), Piemonte (28), Emilia-Romagna (24), Campania (19), Lazio (16), Toscana (12), Puglia (7).dal 2013 al 2022,hanno emesso minibond e di queste). Il numero di emissioni nello stesso arco temporale è stato pari a 1.461, per undi euro (3,56 miliardi dalle sole PMI)i.E' quanto emerge dall’, che ha presentato il nono rapporto alla presenza di partner e sponsor quali ADB Corporate Advisory, Azimut Direct, Banca Finint, C&G Capital, Cassa Depositi e Prestiti, Cerved Rating Agency, Foresight Group, F&P Frigiolini & Partners Merchant, Mediocredito Centrale, Mediocredito Trentino-Alto Adige, modefinance, Orrick, Borsa Italiana, Innexta, BeBeez."Sicuramente un ruolo importante nel 2022 è stato giocato dalle diverse iniziative di basket bond lanciate, tra gli altri, da Cassa Depositi e Prestiti, in cooperazione con alcune banche", spiega, direttore dell’Osservatorio, osservando che si tratta perlopiù di progetti che hanno contribuito a "ridurre il costo del capitale per le imprese" ed a "sostenere l’offerta di capitale di investitori che solitamente considerano poco ‘appealing’ prestare denaro alle PMI".A determinare il successo dei minibond - ipotizza l'esperto - potrebbe aver contribuito anche l'aumento dei tassi di interesse che avrebbe convinto alcune imprese a "diversificare le fonti di finanziamento, mettendo il ‘fieno in cascina’ e preparandosi a possibili restrizioni future nella disponibilità di credito (o nel suo costo)".Il 2022 si è caratterizzato anche per la "crescente attenzione del mondo della finanza verso la sostenibilità" con l'emissione di una serie di minibond green e sustainability-linked. "Questi titoli piacciono agli investitori e danno visibilità alle imprese, permettendo loro di ottenere crediti spendibili rispetto al loro scoring ESG: nell’ultimo anno il 18,5% della raccolta è associato a queste tipologie specifiche di minibond", sottolinea Giudici.Anche quest’anno il Report dedica no spazio specifico ai, emessi per finanziare progetti con impatto positivo sugli indicatori di sostenibilità. Praticamente inesistenti fino al 2018, dopo i 23 nel 2021,(di cui 29 green minibond e 31 sustainability-linked minibond), per un controvalore di, una quota di mercato pari al 18,5% della raccolta annuale.Solo unasu un mercato borsistico;tale percentuale è scesa al(il 4% su ExtraMOT PRO3 e l’1% su un listino estero).Per quanto riguarda gli, il 2022 ha confermatoitaliane (33% dei volumi) anche se in calo rispetto al 2021, seguite dai(24%). Fondi stranieri e banche estere contribuiscono con il 17%, in crescita sull’anno precedente. Guadagna ulteriore visibilità la Cassa Depositi e Prestiti (14%).