Vigilanza BCE, McCaul: serve più cooperazione internazionale su vigilanza crypto

(Teleborsa) - "Ritengo che servanella regolamentazione, al fine di colmare le potenziali lacune che connotano la. Regimi regolamentari individuali basati esclusivamente sugli ordinamenti nazionali potrebbero non essere più sufficienti. Lo ha affermato, membro del Consiglio di Vigilanza della BCE, intervenendo alla conferenza "The New Frontiers of Digital Finance" organizzata dalla CONSOB."I nuovi sviluppi nella finanza digitale mettono in luce la necessità di disporre di un quadro più integrato a livello mondiale, in assenza del qualeaccrescerebbe il rischio di perdite per la clientela, arrivando persino a", ha spiegato.McCaul ha spiegato che i supervisori bancari o dei mercati si trovano oggi davanti a una sfida "ancora più pronunciata poiché la", rendendo complicato determinare come assegnare le attività di supervisione ai regimi appropriati.La funzionaria ha anche affermato che il(che è stato un popolare exchange di criptovalute) lo scorso novembre "ci ha lasciato con", anche perchè molte aziende del mondo crypto affermano di non avere alcuna sede centrale, e quindi "la mancanza di un punto di ingresso centrale tradizionale pone sfide per i nostri attuali approcci normativi e di vigilanza".McCaul ha sostenuto chenello sviluppo della regolamentazione per le crypto, citando il pacchetto di regole "MiCA", ma da sola non sarà riuscirà a colmare tutte le potenziali lacune, "anche perché lo stesso livello di supervisione non esiste in altre importanti giurisdizioni".