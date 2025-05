Banca del Fucino, l'utile vola a 32,3 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) - L'Assemblea di, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con undi 32,3 milioni di euro, in forte aumento (+88%) rispetto al 2023.Le attività disono salite a circa 2,4 miliardi di euro (+16% rispetto a fine 2023), la raccolta diretta ha superato i 4,2 miliardi di euro (+16%), e il prodotto bancario si è attestato a 7,9 miliardi di euro, con un +20% rispetto all'anno precedente, già caratterizzato da un incremento significativo.Il 2024 ha visto ilattestarsi a circa 79 milioni di euro e il margine di intermediazione superare i 144 milioni, entrambi in crescita sull'anno precedente (rispettivamente dell'1% e del 9% circa) nonostante il ridimensionamento dei tassi di interesse BCE. C'è stato un ulteriore miglioramento del coverage ratio sugli impieghi deteriorati al 39,44% (rispetto al 27,22% dell'anno precedente).Tutti i principaliprudenziale sono ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali: CET1 al 13,39%, Tier1 al 13,55% e TCR al 14,72%.Il Piano di rafforzamento patrimoniale proseguirà nel 2025 anche in vista dell'acquisizione del controllo di Cassa di Risparmio di Orvieto; al riguardo, è in corso di finalizzazione la predisposizione l'istanza autorizzativa in esecuzione del contratto sottoscritto il 27 gennaio 2025.Unitamente all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, l'Assemblea ha approvato la distribuzione di unpari a 0,045 euro per azione.