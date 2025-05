Russia-Cina, Putin: nostro legame rappresenta fattore di stabilizzazione più importante su scena internazionale

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha dichiarato che i legami trarappresentano il fattore di stabilizzazione più importante sulla scena internazionale. Nell'accogliere il presidente cinese, ospite a Mosca in occasione dell'80° anniversario della sconfitta della Germania nazista, Putin ha esaltato i rapporti con Pechino affermando che la cooperazione tra le due nazioni continuerà a svilupparsi a beneficio dei popoli cinese e russo. La Russia ha celebrato l'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica nellacon unaa cui hanno partecipato decine di leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping.Secondo il presidente, Cina e Russia devono lavorare insieme contro il "". "Di fronte alla controcorrente internazionale dell'unilateralismo e del bullismo egemonico, la Cina lavorerà con la Russia per assumersi le responsabilità speciali delle principali potenze mondiali", ha detto Xi a Putin.Nella giornata di ieri durante i colloqui al Cremlino Putin aveva affermato che la cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto "il più alto livello nella Storia". La riunione, aveva aggiunto Putin, si era svolti in una atmosfera "calorosa e costruttiva". Il Cremlino aveva poi fatto sapere che i due leader avevano firmato "unasull'ulteriore approfondimento delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica".Intanto, l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando l'assistente del Cremlino Yuri Ushakov, ha reso noto che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Unitisi sono congratulati reciprocamente per l'anniversario della sconfitta della Germania nazista tramite i loro assistenti. La TASS ha fatto però sapere che, ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia, non ha assistito alla parata di Mosca.