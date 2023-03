Generali, informativa settimanale su azioni proprie

Generali

(Teleborsa) - Assicurazioniha reso noto di avere, dal 6 al 10 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 18,67 euro per azione, per uncomplessivo diL’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 19 gennaio circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2022-2024 nonché dei piani di incentivazione e remunerazione di gruppo in corso di esecuzione, in seguito alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 e a quanto comunicato il 29 aprile.A seguito degli acquisti effettuati, al 10 marzo la compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 50.161.243 azioni proprie, pari al 3,16% del capitale sociale.