Caleffi, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Caleffi

Società attiva nel settore Home Fashion italiano

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 17 maggio 2024,ha comunicato che, dal 17 al 25 marzo 2025, hacomplessive(pari allo 0,042% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 0,8073 euro per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 25 marzo Caleffi detiene 357.368 azioni proprie, pari al 2,287% del capitale sociale.In Borsa, oggi, composto ribasso per la, in flessione dell'1,71% sui valori precedenti.