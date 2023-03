Luca Necchi Ghiri è il nuovo amministratore delegato del gruppo Mer Mec

(Teleborsa) - Il gruppoS.p.A., azienda leader italiana specializzata in alta tecnologia per le infrastrutture, che fa parte della holding Angel del Cav. del Lavoroe che sviluppa soluzioni anche per i settori aerospazio e meccatronica digitale, annuncia la nomina dell’Ingegnerecome nuovo Amministratore Delegato, entro Aprile 2023.Già dal 2007 Project Manager, Project Director e Area Manager in Astaldi e poi, dal 2018, prima Chief Operating Officer e, successivamente, General Manager per Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. L’Ing. Necchi Ghiri è un professionista di grande esperienza maturata nel mondo dellein Italia e all’estero. Nel 2015 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza diIn qualità di AD, l’Ing. Necchi Ghiri guiderà il gruppo MER MEC S.p.A, unendosi alla squadra di oltre 2000 dipendenti – dei quali 1400 ingegneri specializzati – che costituisce la, i cui prodotti e servizi sono in uso in 71 nazioni nel mondo.L’Ingegnereha dichiarato: “Sono contento di accettare questo nuovo incarico all’interno del gruppo MER MEC S.p.A. interamente a capitale privato, che sviluppa alta tecnologia 100% Made in Italy. Affronterò fin da subito tutte le sfide per una crescita aziendale all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità nella sua triplice dimensione (ambientale, economica e sociale), investendo sempre più sul capitale umano e mettendo al centro le persone partendo dai valori storici del gruppo quali l’eccellenza, l’integrità e la solidarietà.”Il Presidente Cav. del Lavoroha sottolineato: “Sono fortemente convinto che il nuovo Amministratore Delegato saprà dare un forte impulso al gruppo MER MEC. Buon Lavoro.”