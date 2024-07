Gruppo Montenegro acquista il rum Pampero dal colosso Diageo

Diageo

(Teleborsa) -, colosso britannico delle bevande alcoliche, ha, azienda italiana leader nei settori premium spirits e food con un portafoglio che comprende marchi iconici di liquori italiani come Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Brandy Vecchia Romagna e Vermouth Rosso Antico.Pampero è un marchio storico, essendo è il primo rum venezuelano invecchiato per più di due anni e avendo alle spalle una storia di 85 anni. È ile ha una forte presenza negli altri mercati dell'Europa continentale, si legge in una nota, che non fornisce i dettagli finanziari dell'operazione."Siamo lieti di annunciare l'acquisizione di Pampero, un rum che migliorerà significativamente il nostro percorso di crescita sia in Italia che sulla scena internazionale - Paul Douek, membro del comitato esecutivo del Gruppo Montenegro - L'eccezionale patrimonio e le qualità uniche di Pampero arricchiranno notevolmente il nostro portafoglio di liquori. Siamo particolarmente lieti che questo traguardo sia stato raggiunto a seguito della nomina del nuovo amministratore delegato del Gruppo Montenegro, Sergio Fava. L'acquisizione di Pampero segna unamentrecon il nostro nuovo gruppo dirigente".