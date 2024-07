Misitano & Stracuzzi avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Intermonte SIM

(Teleborsa) - Il gruppo sicilianoha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 19 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. La quotazione è a cura di, che ricopre il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA), Specialista e Global Coordinator.Misitano & Stracuzzi è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nellaprevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi. I ricavi di vendita consolidati del gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ammontano a circa 59 milioni di euro, di cui il 5,8% generato in Italia, il 31,3% generato in Europa ed il 62,9% nei Paesi extra-UE.L'indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale per le azioni verrà definito in occasione del CdA previsto in data 11 luglio 2024. Saranno presenti azioni convertibili in azioni ordinarie (- PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Stracuzzi Holding, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l'esercizio 2024.I componenti delalla data di avvio delle negoziazioni saranno: Antonio Stracuzzi (Presidente e Amministratore Delegato), Diego Stracuzzi (Amministratore Delegato), Emanuela Stracuzzi (Amministratore Delegato), Carlo Munafò (Amministratore Indipendente) e un ulteriore Amministratore Indipendente.L'prima dell'ammissione è al 100% di Stracuzzi Holding (riconducibile ad Antonio Stracuzzi, Emanuela Stracuzzi e Diego Stracuzzi in misura paritetica).