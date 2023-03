Cassa di Risparmio di Orvieto torna in utile nel 2022

(Teleborsa) -, appartenente al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, ha chiuso l'esercizio 2022 con undi 2,61 milioni di euro, a fronte della perdita netta di 0,13 milioni di euro dell'esercizio 2021. Il margine di intermediazione è aumentato del 7,1% rispetto all'esercizio precedente (46,41 milioni di euro vs 43,35 milioni di euro), per effetto della performance del(26,41 milioni di euro, +12,7%) e delle(19,26 milioni, +24,1%).Riguardo all'attività di intermediazione, la Cassa presenta uno, non considerando l'esposizione in titoli di debito, pari a 1,12 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, in crescita del 10,2% rispetto al dato di fine 2021 (1,02 miliardi di euro).Lapresenta un saldo pari a 1,61 miliardi di euro al 31 dicembre 2022 (vs 1,63 miliardi al 31 dicembre 2021, -1,3%). In dettaglio, la componentesi attesta a 1,10 miliardi di euro (vs 1,13 miliardi di euro al 31 dicembre 2021), mentre quellaa complessivi 507,49 milioni di euro (495,73 milioni a fine 2021).Quanto alla qualità del credito, l'incidenza percentuale dei crediti non-performing lordi rispetto al totale impieghi lordi () si posiziona al 9,27%, in calo rispetto al 10,71% di fine 2021. Analogamente, si riduce l'indicatore al netto delle rettifiche di valore () pari al 3,45% (4,90% al 31 dicembre 2021). In crescita ilcomplessivo dei crediti deteriorati, che passa dal 57,22% dell'esercizio precedente al 65,15% al 31 dicembre 2022.Il CET1/Tier1 ratio e il Total Capital ratio si posizionano al 12,63% (9,33% al 31 dicembre 2021), su un livello superiore alle soglie minime regolamentari.