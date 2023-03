United Airlines prevede perdita trimestrale per domanda inferiore e aumento costi

United Airlines

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie aerea al mondo per passeggeri trasportati,. A gennaio, aveva previsto un utile rettificato compreso tra 0,50 e 1,00 dollari per azione per il periodo. La revisione della guidance è stata causata da maggiori spese per personale e carburante, oltre che una domanda debole nei primi mesi dell'anno.United ha affermato che una combinazione di minore domanda a gennaio e febbraio e maggiore capacità ha. La compagnia aerea ha stimato che le entrate totali per miglio di posto disponibile, un indicatore del potere di determinazione dei prezzi, nel primo trimestre sono aumentate del 22-23% rispetto a un anno fa, meno della crescita del 25% prevista in precedenza."Mentre si prevede che tutti i mesi del 2023 produrranno entrate unitarie significativamente superiori ai mesi corrispondenti nel 2019, la società sta osservando, con mesi di domanda inferiore come gennaio e febbraio 2023 che crescono meno rispetto ai mesi di domanda più elevata" si legge in una nota.Tuttavia, "si prevede che il secondo trimestre beneficerà di questo cambiamento di stagionalità, con l'attuale rendimento prenotato e le entrate sostanzialmente più elevate rispetto a quelle del 2019 in questo momento - ha aggiunto - Di conseguenza, le".