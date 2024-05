Spirit Airlines, si allarga la perdita nel primo trimestre

Spirit Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost statunitense, ha chiuso ildel 2024 conpari a 1.265,5 milioni di dollari, in calo del 6,2% su base annua. Laè stata di 142,6 milioni di dollari, contro un rosso di 103,9 milioni di dollari l'anno prima. Su base rettificata, la società ha perso 1,46 dollari per azione, rispetto alle stime degli analisti di una perdita di 1,45 dollari."Anche se abbiamo registrato una perdita nel primo trimestre del 2024, stiamo facendo- ha affermato il- Ringrazio l'intero team di Spirit per la loro continua attenzione alla gestione di un'operazione affidabile e alla fornitura di valore ai nostri ospiti mentre implementiamo il nostro piano standalone. Ci sono numerosi passaggi per implementare il piano in modo ordinato e di successo, ma siamo sulla buona strada e siamo entusiasti di svelarvi le tappe fondamentali nei prossimi mesi"."L'a causa dell'elevata capacità in molti dei mercati che serviamo - ha aggiunto - Tuttavia, siamo fiduciosi che i cambiamenti strategici che stiamo implementando, insieme alle nostre iniziative di riduzione dei costi, consentiranno a Spirit di competere efficacemente nel mercato di oggi e di promuovere un miglioramento continuo negli anni a venire".Spirit Airlines prevede un fatturato delcompreso tra 1,32 e 1,34 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 1,46 miliardi di dollari. La società prevede che le iniziative di riduzione dei costi porteranno benefici entro il 2024 per oltre 75 milioni di dollari; risparmi annualizzati stimati in oltre 100 milioni di dollari.