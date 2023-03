MARR in rally dopo conti, focus su recupero redditività

MARR

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice. La società ha comunicato ieri sera di avercon Ricavi Totali consolidati a 1.930,5 milioni di euro (1.456,3 milioni del 2021) e un EBITDA consolidato a 82,1 milioni di euro (90,5 milioni nel 2021)."La società è, che, alla luce delle attuali condizioni di mercato, dovrebbe tornare verso i livelli pre-pandemia (EBITDA 2019 pari a 128,5 milioni di euro) nel 2023, grazie alla gestione del margine lordo e al controllo dei costi", scrivono gli analisti di, aggiungendo che "la società è focalizzata sul, in uno scenario di tassi di interesse crescenti".Spicca il volo, che si attesta a 12,36 euro per azione con, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,73 e successiva a quota 13,67. Supporto a 11,79.