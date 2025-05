MARR avvia un programma di acquisto azioni proprie

MARR

Società attiva nella ristorazione

(Teleborsa) -, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha comunicato l'per uncomplessivo di(pari a circa il 7,5% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale).Il Programma durerà fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, con possibilità di successive proroghe nel rispetto del periodo massimo di 18 mesi autorizzato dall’Assemblea. Le attività di buyback potranno essere eseguite anche solo parzialmente e il Consiglio di Amministrazione potrà sospenderle in qualsiasi momento.Al 15 maggio MARR detiene in portafoglio complessivamente 2.400.200 azioni proprie pari al 3,61% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per la, che porta a casa un calo dello 0,70%.