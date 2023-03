Consumi attesi in recupero: l'auto in pole position

(Teleborsa) -, grazie al ridimensionamento delle preoccupazioni degli oitaliani per l''inflazione ed il caro bollette. E' quanto emerge dall’, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP assieme ad Eumetra, secondo cuiimportante agli acquisti.Per il terzo mese consecutivo lesono in crescita, anche seritiene che oggi sia unL’Osservatorio registra un generalepiù avvertite negli ultimi tempi: la percentuale di chi indicacome uno dei principali timori cala di 5 punti (da 62 a 57%) anche se il caro-prezzi resta la preoccupazione dominante; preoccupano un po' meno rispetto al mese precedente anche la(-2 p.p., da 39 a 37%), ladel Paese (-3 p.p., da 38 a 35%) e quella familiare (-2 p.p., da 38 a 36%); aumentano, invece, i timori relativi al(+2 p.p., da 31 a 33%) e quelli per il rialzo dei(+2 p.p., da 15 a 17%)."I timori e le preoccupazioni degli italiani, pur rimanendo su livelli elevati, si stanno gradualmente attenuando e possiamo guardare ai prossimi mesi con cauto ottimismo considerando che dallo scorso mese di dicembre le intenzioni d’acquisto sono sempre in positivo, conferma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Findomestic.Il settore della mobilità ha trainato la crescita delle intenzioni d’acquisto, soprattutto con(+8,7%)(+10,6%) che hanno raggiunto i livelli più alti da un anno a questa parte, ma anche i mezzi sostenibili a due ruote come(+24,3%) o(+11,8%). Battuta d’arresto, invece, per i motoveicoli (-6,1%).Ilsi presenta questo mese adella casa beneficia della proroga con nuove scadenze del superbonus - infissi (+7,8%), fotovoltaico (+4,2%) e isolamento (+3,8%) - mentredell’abitazione - pompe di calore (-4,8%) mobili (-5,8%) , piccoli elettrodomestici (-6,4%) e grandi elettrodomestici (-9,6%), caldaie a condensazione o biomassa (-7,1%) e TV (-7,2%).Fra iguadagnano terreno solo le fotocamere (+3,3%), al contrario tablet e pc cedono rispettivamente il 2,4 e il 6,9%. Variazioni più contenute per le intenzioni d’acquisto nel comparto del tempo libero con le attrezzature per il fai da te in positivo dell’1,2%, viaggi e attrezzature sportive in negativo rispettivamente dell’1 e dell’1,4%.quasi la metà delle persone intervistatealmeno una volta ale, tra questi, quasi 7 su 10 avrebbero rimandato l’acquisto o rinunciato se non ci fosse stata la possibilità di dilazionare la spesa.di fine febbraiocoinvolte nell’indagine pensa di acquistare un bene "a rate" nei prossimi tre mesi, la maggior parte di loro (41%) attraverso un finanziamento direttamente sul punto vendita.