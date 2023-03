Meloni al Congresso CGIL: RdC ha fallito, salario minimo non è strada giusta

(Teleborsa) - "Voglio solo dire due cose, stiamo per vivere un momento molto importante di questo congresso. Abbiamo scelto di fare un congresso aperto e di voler parlare con tutti, imparando anche ad ascoltare.Queste le parole del segretario generale della Cgil,, prima di lasciare il palco - in occasione del XIX Congresso nazionale della Cgil a Rimini - alla premiermentre la minoranza al congresso abbandonava la sala quando il presidente del Consiglio saliva. Al loro posto, i delegati che sono usciti, hanno lasciato dei peluche per denunciare la "strage di Stato di Cutro". Il resto della sala è pieno e i delegati stanno ascoltando in silenzio,"Ho letto alcune ricostruzioni che, lo confesso, mi hanno divertito, in forza delle quali si riteneva che dopo aver confermato la mia presenza avrei messo in discussione quella stessa presenzaSono cavaliere al merito di questa materia", ha detto Meloni. "Non mi sottraggo a un contesto sapendo che è difficile, non mi spaventa", ha rimarcato il presidente del Consiglio.Puntuale il passaggio sullaarata ieri dal Consiglio dei ministri chespiega Meloni sottolineando che il Governo lavora " per consegnare agli italiani una riforma complessiva che riformi l'efficienza della struttura delle imposte, riduca il carico fiscale e contrasti l'evasione fiscale, che semplifichi gli adempimenti e crei un rapporto di fiducia fra Stato e contribuente". "".ha aggiunto. "Voglio ribadire che per raggiungere gli obiettivi io credo che l'introduzione del salario minimo non è la strada più efficace.Si finirebbe di fare un altro favore alle concentrazioni economiche", afferma.Per Meloni "serve un sistema di ammortizzatori sociali universale, bisogna dare a tutti le migliori garanzie possibili, non costruire una cittadella di garantiti impermeabile a chi rimane fuori.Il Premier torna poi ad affossare ilLo strumento ha mantenuto le persone in condizioni in povertà, l'unico modo per farle uscire da quella condizione è il lavoro. Era una misura pensata per essere transitorio,