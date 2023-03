indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse MidCap

SOL

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha chiuso a 25.576,7, in diminuzione di 241,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 1.372, dopo aver avviato la seduta a 1.392.Tra le azioni del, risultato negativo per, con una flessione del 2,17%.