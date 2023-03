Credit Suisse, BoE: Regno Unito ha chiara gerarchia dei creditori

(Teleborsa) - Il Regno Unito ha una chiara gerarchia in base al quale gli azionisti e i creditori delle banche fallite sopportano le perdite. Lo afferma lache, in una nota chiarisce l'ordine in cui azionisti e creditori dovrebbero sostenere le perdite in un caso di risoluzione o insolvenza bancaria.La Bank of England (BoE) è intervenuta dopo che anche i regolatori finanziari europei hanno espresso preoccupazione per il modo in cui le autorità svizzere hanno azzerato il debito Tier 1 di Credit Suisse.Gli strumenti obbligazionari Additional Tier 1 (AT1) si collocano prima del capitale di base (Common Equity Tier 1) e dopo altri, tra cui gli strumenti di capitale ibrido (Tier 2)."I detentori di tali strumenti - ha sottolineato la BoE - dovrebbero aspettarsi di essere esposti a perdite in caso di risoluzione o insolvenza nell'ordine della loro posizione in questa gerarchia".La Banca "accoglie con favore" l'ampia serie di azioni intraprese ieri dalle autorità svizzere al fine di garantire la stabilità finanziaria. Il sistema bancario del Regno Unito è ben capitalizzato e finanziato e rimane sano e salvo.In una serie di comunicati diffusi subito l'annuncio dell' accordo raggiunto da UBS e Credit Suisse le maggiori banche centrali del mondo hanno comunicato il loro sostegno per il salvataggio della banca svizzera in difficoltà e hanno sottolineato la forza degli istituti di credito sotto il loro mandato.