Esprinet acquisisce distributore spagnolo Lidera Network

Esprinet,

(Teleborsa) -Gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha stipulato in data odierna un accordo vincolante per l’acquisto, tramite la sua controllata spagnola V-Valley Advanced Solutions España, del 100% del capitale di Lidera Network.Lidera Network è una società di diritto spagnolo, con una branch in Portogallo, attiva dal 1999 nella distribuzione di soluzioni software in ambito Cybersecurity che si avvale delle competenze dei due soci proprietari e di 38 collaboratori.L’acquisizione del capitale sociale di Lidera Network avverrà ad unstimato in 5,6 milioni di euro, in quanto basato su una situazione patrimoniale provvisoria e soggetto a meccanismi di aggiustamento legati, principalmente, al calcolo del patrimonio nettoeffettivo alla data di riferimento che verrà determinata al risolversi delle condizioni sospensive, ed alla posizione creditoria della società da verificarsi a date prestabilite fino al termine di un anno dalla data dell’operazione.Alla data del closing, prevista entro la fine di aprile previo conseguimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Anti-Trust spagnola, il prezzo verrà corrisposto da V-Valley Advanced Solutions Espana, utilizzando risorse disponibili proprie o comunque messe a disposizione dalle controllanti senza il ricorso a finanziamenti da terze parti.Lidera Network, all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come legal entity separata.Al fine di garantire una ordinata transizione che prevede sinergie future che incrementano il valore dell’operazione, la governance prevede che nel Consiglio di Amministrazione della Società acquisita rimangano in carica per un anno i precedenti soci, Sigg. José Carlos Jimeno Diez e José Manuel Albiñana con le medesime funzioni, rispettivamente, commerciale e finanziaria.Esprinet è stata supportata da Ethica Group, in qualità di advisor finanziario, da Gomez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. quali consulenti legali, da PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, in qualità di consulenti fiscali e da EY Advisory per la due diligence finanziaria. Le controparti sono state assistite da Norgestion S.A. per gli aspetti legali, finanziari e tributari.