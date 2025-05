Adventure, EnVent alza target price e conferma Underperform

Adventure

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 9,00 euro) ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, e confermato la" visto il downside potenziale del 41% sul prezzo attuale.Gli analisti ricordano che a febbraio Adventure ha, broker finanziario italiano per il mercato retail e corporate, per un corrispettivo di 4,7 milioni di euro, pari a 0,9 volte il rapporto EV/Ricavi. L'acquisizione èdi Adventure, volta ad ampliare il proprio portafoglio verticale e a generare sinergie attraverso l'integrazione dei canali di distribuzione fisici e digitali. Principali dati finanziari di Primo Network per l'esercizio 2023: ricavi pari a 4,9 milioni di euro, EBITDA pari a -0,4 milioni di euro, liquidità netta pari a 0,2 milioni di euro.A seguito dell'IPO avvenuta nell'agosto 2024 a un prezzo di offerta di 2,00 euro per azione, ilAdventure è aumentato, raggiungendo un valore pari a 15 volte il fatturato e, secondo i dati dell'esercizio 2024. Successivamente, il prezzo ha oscillato dal massimo di 24 euro a un minimo di 13 euro, prima di tornare agli attuali 20 euro.A seguito dei risultati dell'esercizio 2024 e dell'acquisizione di Primo Network, EnVent ha. Sottolinea che si presume che la crescita del fatturato sia superiore alle previsioni del settore, data la dimensione ridotta di Adventure rispetto ai competitor consolidati.