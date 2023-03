Toscana Aeroporti, CdA approva bilancio di esercizio 2022

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -ha approvato il bilancio di esercizio 2022, che sarà all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti prevista in seconda convocazione il prossimo 28 aprile.operativi consolidati pari a 76,8 milioni, in aumento del 118,6% (35,1 milioni nel 2021). L’ EBITDA è risultato di 20,9 milioni, in crescita del 230,6% rispetto ai 6,3 milioni del 2021, anno in cui la Capogruppo ha beneficiato di 7,7 milioni di contributi pubblici a parziale risarcimento dei danni subiti a seguito della pandemia da Covid-19.L'è stato di 4,7 milioni, che compensa parzialmente la perdita di 5,3 milioni del 2021., pari a 85,4 milioni, è in calo di 13,3 milioni al 2021, quand’era stato di 98,7 milioni di euro.Nel 2022 il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato 6,7 milioni di passeggeri, +137% rispetto al 2021, pari all’81,4% del traffico 2019.