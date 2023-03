S&P e Moody's mettono rating Credit Suisse in review per possibile upgrade

Credit Suisse

(Teleborsa) -l'unione frae preannunciano unadella banca sottratta al fallimento.ha messo, che intende equiparare a quelli di, la quale si è vista confermare il rating (A-/A-2) ed assegnare unda stabile, a causa della pressione sull'affidabilità creditizia legata alS&P ha ancheemessi da Credit Suisse che sono statida "B" e da "B+" dopo che l'Autorità di regolamentazione dei mercatiha deciso didi Credit Suisse per un valore vicino ai 17 miliardi di franchi svizzeri. Per questo S&P preannuncia unritenendo ildi questi strumenti una "Oltre a S&Pha posto iper un possibile ugrade, dopo averli in precedenza messi nel mirino ai fini di un taglio. La decisione, anche in questo caso, segue l'annuncio dell', che avràper il secondo gruppo bancario elvetico.Nello stesso tempo l'agenzia di rating ha: il rating senior unsecured (A3),Additional Tier 1 (Baa3 ) quello sui depositi a lungo termine (Aa2), il rating sul debito senior non garantito a lungo termine (Aa3) e il Baseline Credit Assessment (a3).Moody's ritiene che l'acquisizione di Credit Suisse abbia il potenziale, a tempo debito, per, la gestione patrimoniale e l'investment banking, realizzando una al contempo unadi dollari.