Franchi Umberto Marmi, dividendo 2023 a 0,29 euro

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, rettifica il piano di pagamento dei dividendi.Il CdA riunitosi ieri, martedì 21 marzo, in considerazione dell’Utile di esercizio evidenziato dal progetto di bilancio 2022 (pari a 17,2 milioni di Euro), hapari a Euro 0,29 per azione.A rettifica di quanto comunicato la scorsa settimana - spiega la società in una nota - il dividendo, se approvato dall’Assemblea, lo stacco cedola sarà il 12 giugno 2023, record date il 13 giugno e la data di pagamento il 14 giugno.