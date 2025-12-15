Milano 17:35
Piazza Affari, i dividendi del 15 dicembre 2025

Piazza Affari, i dividendi del 15 dicembre 2025
(Teleborsa) - Il 15 dicembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

First Capital
ISIN: IT0005252736
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 1 EUR
Data di pagamento: 17/12/2025

Poligrafici Printing
ISIN: IT0004587470
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Acconto
Importo per azione: 0,0075 EUR
Data di pagamento: 17/12/2025

Stmicroelectronics
ISIN: NL0000226223
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Acconto
Importo per azione: 0,09 USD
Data di pagamento: 17/12/2025

