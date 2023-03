GVS, Equita conferma Buy e aumenta target price

Equita

GVS

(Teleborsa) -haBuy e(a 6 euro per azione da 5,6 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety.Gli analisti evidenziano che dalla call con gli analisti è emerso un "messaggio di fondo che vede, con un approccio molto prudente sui volumi in modo da garantire la fattibilità dei target anche in un contesto di mercato non brillante".Il broker descrive come "dettagliati" gli interventi operativi per recuperare marginalità nel medio termine, con target quantitativi che saranno forniti in un"Il titolo tratta a 9x EV/EBITDA, 12x EV/EBIT e 14x Adj PE 2024,da quelli che il gruppo può meritare tornando a livelli di redditività e di crescita organica più coerenti con la sua storia (20% EBIT margin)", viene sottolineato.