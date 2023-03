PacWest Bancorp, non prudente procedere con aumento di capitale in questo momento

PacWest Bancorp

(Teleborsa) -, una delle banche regionali statunitensi sotto pressione dopo il fallimento di SVB, ha affermato di "continuare a beneficiare di una", con circa 11,4 miliardi di dollari di liquidità disponibile al 20 marzo 2023, che superano i depositi totali non assicurati stimati di 9,5 miliardi di dollari alla stessa data.Ilal 20 marzo 2023 si attesta a 27,1 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto ai 33,9 miliardi di dollari di fine 2022. I depositi assicurati dalla FDIC superavano il 65% dei depositi totali.Oltre all'accesso alla liquidità della Fed, la banca ha ottenuto 1,4 miliardi di dollari diinteramente finanziati daattraverso una nuova struttura di finanziamento senior garantita da attività, che ha sbloccato la liquidità da attività non vincolate e di alta qualità in modo rapido.Oltre a queste misure di miglioramento della liquidità, la società ha. "Alla luce dell'attuale volatilità del mercato e dei bassi prezzi di mercato per i titoli delle banche regionali, nonché della disponibilità di altre opzioni per aumentare il capitale, la società ha deciso che", si legge in una nota.