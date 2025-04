Gentili Mosconi, sottoscritto AuCap di 4 milioni di euro da Manifatture Tessili Bianchi

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti ha fatto sapere che è stato sottoscritto da parte di Manifatture Tessili Bianchi & Co. l’aumento di capitale per un importo complessivo diriservato in sottoscrizione ae deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 23 aprile 2025.In particolare, è in corso da parte della Società l’emissione di, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, al prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (comprensivo di sovrapprezzo) per ciascuna Nuova Azione.In conseguenza della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, Manifatture Tessili Bianchi deterrà complessivamente 1.000.000 azioni della Società, pari aldi Gentili Mosconi.