Creatives Group avvia collocamento di 40mila azioni in aumento capitale

Creactives Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio ad unadeliberato dal CdA in data 10 dicembre 2024.L’ABB ha ad oggettoofferte in sottoscrizione, ad unper ciascuna nuova Azione, esclusivamente ad investitori qualificati e istituzionali.L’ABB avrà inizio immediatamente e, salvo chiusura anticipata che sarà comunicata dalla Società. La Società darà tempestiva comunicazione del suo esito.Tenuto conto del carattere scindibile dell’Aumento di Capitale, la Società si riserva di aprire, entro il termine finale di sottoscrizione (30 giugno 2025), ulteriori periodi di collocamento delle Nuove Azioni residue, anche all’esito dell’ABB avviato in data odierna. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan Pro, al pari delle azioni già in circolazione.