AXA, premi in aumento del 7% nel primo trimestre

AXA

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo franceseha chiuso ilconin aumento del 7% a 37 miliardi di euro. In particolare, i premi danni e infortuni sono stati in aumento del 7% a 21,0 miliardi di euro, mentre i premi vita e salute sono stati in aumento dell'8% a 15,5 miliardi di euro. Il Solvency II ratio si assesta al 213%, in calo di 3 punti rispetto all'esercizio 2024."AXA ha, registrando una robusta crescita dei ricavi in ??tutte le linee di business, proseguendo lo slancio positivo dell'anno scorso - ha commentato il- Questa performance riflette l'esecuzione disciplinata della nostra strategia di crescita organica, con un sano equilibrio tra volumi e prezzi"."Ildi AXA, incentrato sul margine tecnico, e il suo solido bilancio, con un indice di Solvency II del 213% e un portafoglio di attività prudente, rappresentano un punto di forza nell'attuale contesto volatile - ha aggiunto - Restiamo fiduciosi nella nostra strategia e ci concentriamo sull'esecuzione del piano "Unlock the Future".