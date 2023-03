BCE, Knot: necessario un altro aumento dei tassi a maggio

(Teleborsa) - "Ritengo. È discutibile che mantenere i tassi solo in un territorio leggermente restrittivo sia sufficiente a generare la disinflazione che probabilmente tutti ci auguriamo". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Reuters."Penso ancora che sia, ma non ne conosco la dimensione", ha detto Knot, sottolineando che il "caveat" per qualsiasi piano di rialzo dei tassi è che le turbolenze dei mercati finanziari devono dissiparsi e aggiungendo che l'Europa è "molto, molto lontana" da una crisi finanziaria e un'escalation delle turbolenze non è lo scenario di base."Non dobbiamo lasciarci ingannare - ha detto fatto notare il banchiere centrale - Il, che non mostrano ancora alcun segno di rallentamento".