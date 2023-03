Fabilia Group, CdA è decaduto dopo ulteriori dimissioni

Fabilia Group

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore del turismo alberghiero e che è stato sospeso lo scorso settembre dagli scambi su Euronext Growth Milan, ha comunicato che a margine del consiglio di amministrazione odierno ilha rassegnato le propriecon effetto a partire da oggi, "perinsorte con in merito alla gestione della situazione di squilibrio economico-finanziario". A fine febbraio si erano dimessi i, in quel caso per divergenze emerse con l'amministratore delegato in merito alla gestione dei crediti verso parti correlate.Essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica,. Sarà convocata l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero organo amministrativo.