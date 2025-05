Tinexta, perfezionato il closing per l'opzione call sul 25% di ABF Group

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che si èrelativo all'acquisto da parte della controllata Tinexta Innovation Hub (TIH) della partecipazione pari aldetenuta da ABF Holding. Il corrispettivo è stato determinato in 1 euro.Ad esito dell'acquisizione, il capitale sociale di ABF Group èe per la restante parte da alcuni manager con i quali sono in essere put e call da esercitarsi, tra l'altro, ad esito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.Come concordato tra le parti, idi ABF Holding hanno rassegnato le propriedalle cariche manageriali ricoperte all'interno di ABF Group, che avranno effetto per gli amministratori a decorrere dalla data della prossima riunione del Consiglio di Sorveglianza di ABF Group che si terrà il 27 maggio 2025, e per il presidente a decorrere dalla data della prossima assemblea dei soci che si terrà il 28 maggio 2025.