Iren, Tanganelli: profilo finanziario solido e a basso rischio

Iren

(Teleborsa) - "sono, in linea con il piano precedente. In particolare, l'EBITDA passerà dai 1.055 milioni di euro al 2022 ai 1.870 milioni di euro al 2030, con un CAGR del 7%". Lo ha affermatodi, durante la presentazione dell' aggiornamento del piano industriale della multiservizi.Tanganelli ha spiegato che 580 milioni di euro deriveranno dalla crescita organica, 170 milioni di euro dalla crescita inorganica, -60 milioni di euro dall'asset roration, 100 milioni di euro da sinergie ed efficientamenti e 30 milioni di euro dal mutato scenario e regolamentazione. "Resta un- ha specificato la CFO - con il 70% dell'EBITDA da".Ilè atteso in incremento di 1,8 miliardi di euro rispetto al 2022, per effetto dei maggiori investimenti rispetto al piano precedente (+200 milioni di euro) e per i maggiori oneri finanziari, passando da 3,3 miliardi di euro del 2022 ai 5,1 miliardi di euro del 2030. "Iled è atteso ben al di sotto della soglia di 3,4x nell'orizzonte di piano, e questo ci dà fiducia nel riuscire a mantenere i rating attuali", ha spiegato."Per il, partiamo da una(1,60% nel 2022), ed è previsto inferiore al 2% fino al 2024, mentre per i restanti anni di piano le attese sono di un costo medio del debito del 2,4% - ha spiegato - E considerando che lo scenario dei tassi è completamente cambiato, sentiamo che è un buon risultato". Inoltre, Iren continuerà con il focus sulle fonti di finanziamento sostenibili.Inoltre, Iren vede "unrispetto al piano precedente", ha affermato Tanganelli, elencando una serie di motivi: la strategia di Iren si sposa perfettamente con i macrotrend UE e di settore; diversi progetti strategici sono finanziati con risorse; le attività regolamentate sono una protezione contro l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse; ci sono minori rischi di esecuzione per una; c'è una maggiore quota di nuovi impianti autorizzati o in iter autorizzativo; esiste una minore esposizione alla volatilità dei prezzi dell'energia.