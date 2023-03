Seco, Mediobanca conferma Outperform e abbassa target price

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 8,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i risultati del 2022 , con gli analisti sottolineano che come i risultati dell'ultimo trimestre dell'anno siano stati leggermente al di sotto delle stime.Viene evidenziato che, nel corso della call, il management ha fornito indicazioni qualitative sulle prospettive al 2023, accennando al perdurare della dinamica positiva della domanda di fondo. La visibilità sulla crescita futura è supportata dalche si attestava a 170 milioni di euro a febbraio 2023, nonché dallanel periodo 2023-25.Mediobanca haper riflettere il conti e i messaggi forniti, riducendo le previsioni sull'EBITDA ed EPS FY23-24, rispettivamente, del 5% e del 15%. La previsione di crescita dei ricavi FY23-24 è rimasta invariata al +24%, riflettendo il solido backlog e la ricca pipeline di business."Mentre la crescita organica superiore al 40% su base annua registrata nel 2022 è stata eccezionale, confermando il solido posizionamento di Seco per cogliere le opportunità offerte dalla crescente penetrazione dell'IoT, la performance operativa è stata penalizzata dalle carenze della supply chain - si legge nella ricerca - Poiché lo slancio della top line sembra destinato a continuare, sostenuto da fattori visibili, riteniamo che nel 2023del bilancio per ripristinare la flessibilità e riavviare la campagna di M&A".