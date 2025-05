Haiki+, EnVent abbassa target price e conferma Outperform

Haiki+

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,20 euro) ilsu, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, confermando la" visto l'upside potenziale del 73%.Gli analisti fanno notare che Haiki+ è stata quotata su Euronext Growth Milano il 10 gennaio 2025. All'apertura, ilera scambiato a 0,78 euro. Nei primi giorni di contrattazione, il prezzo ha raggiunto un picco di 0,97 euro, per poi seguire un graduale trend al ribasso fino all'attuale area di 0,60 euro.Viene ricordato che è stata approvato unper gli azionisti di Haiki+, fissata a 0,79 euro per azione, che sarà lanciata entro giugno. L'emissione di capitale è garantita da Sostenya, azionista di riferimento di Haiki+, e deriva dal debito di 23 milioni di euro nei confronti di Sostenya, convertito e contabilizzato come riserva patrimoniale per futuro aumento di capitale. Qualsiasi ulteriore provento da parte di azionisti diversi da Sostenya potrebbe contribuire al piano strategico di Haiki+. Inoltre, Haiki+ ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del restante 49,9% di Green LuxCo per un corrispettivo di 20 milioni di euro. Green LuxCo detiene il 70% di Ecosavona, proprietaria della discarica di Boscaccio.La valutazione aggiornata di EnVent, a stime invariate, include l'effetto diluitivo implicito nell'aumento di capitale. Ilimplicito al 2025 di 4,7x è inferiore alla mediana dei competitor a 6,6x, mentre Haiki+ è scambiata a 3,5x.