Terna in rally dopo i conti, analisti positivi sul titolo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti, spinta dai risultati di bilancio 2022 , diffusi la vigilia, che hanno evidenziato un utile in aumento a 857 milioni di euro ed un dividendo di 31,44 centesimi.A fare da assist al titolo contribuiscono anche le note positive di alcuni analisti. Intermonte e Mediobanca hanno incrementato il target price sulle azioni rispettivamente di 50 centesimi e di 25 centesimi per azione. Il prezzo obiettivo medio espresso dai broker si porta a 7,5 euro/azione, il più alto mai registrato nella storia dell'azienda. Al momento le azioni quotano a 7,45 euro.In particolare, gli analisti dihanno alzato le stime di EPS per il 2023 del 5%, principalmente grazie a maggiori incentivi in parte compensati da maggiori oneri finanziari. Per il 2024, "stiamo incorporando un aumento di 90 punti base nel WACC riconosciuto (dal 5,0% al 5,9%)". Confermando il giudizio "neutral", il target price passa da 7,10 a 7,60 euro.Rialzo di prezzo obiettivo dopo i conti anche da parte diche lo ha portato a 7 euro da 6,75.Gli esperti diconfermano la raccomandazione "buy" con target di prezzo a 8,20 euro e sottolineano che 'l'Ebitda 2022 e la guidance 2023 sono superiori alle stime grazie agli outputbased incentives. Per Equita Terna è il titolo preferito fra le regolate perché è l'acceleratore per l'energy transition verso l'elettrificazione dei consumi.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,507 Euro. Primo supporto a 7,339. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,229.