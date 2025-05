Terna, nuovo massimo storico del titolo. Domani l'assemblea

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha chiuso la seduta odierna di Borsa a 8,824 euro per azione (+1,19%), aggiornando ildel 23 giugno 2004 e superando quota 8,8 euro per azione. Il precedente record del titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia era stato di 8,768 euro alla chiusura di Borsa del 30 aprile.Domani è in programma l'di Terna che dovrà approvare, fra i punti all'ordine del giorno, i risultati del 2024 del Gruppo che hanno evidenziato valori in crescita a doppia cifra rispetto all'esercizio precedente.