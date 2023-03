Allarme PNRR: ritardi mettono a rischio crescita PIL

(Teleborsa) - "Ad oggi, considerando la ripartizione fra risorse e investimenti intorno alla quale è strutturato ilper il Tema Imprese e lavoro si riscontra un livello di attuazione. Lo segnala un rapporto del Censis sul "Sistema camerale dopo il ciclo di riforme", presentato alla Conferenza nazionale delle Camere di Commercio, a Firenze."Su entrambi i versanti -aggiunge lo studio- si registra uno scarto da colmare rispetto all'avanzamento previsto entro il 31 marzo 2023, che è pari a cinque punti percentuali nel caso delle riforme, ma sale a 17 punti nel caso degli investimenti". Per il Tema "Imprese e lavoro, ambito di elezione per il ruolo camerale, "sono allocate dal Piano risorse permiliardi su interventi legati alla competitività, alla concorrenza e all'innovazione, 5,9 sul lavoro, 3,1 miliardi per interventi sul settore agricolo". "Il numero di imprese -si precisa- che a fine periodo 2021-2026 avranno ricevutoE sul tema è arrivato il monito del Capo dello Stato., ha detto Mattarella citando l'espressione usata da Alcide De Gasperi. "Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l'invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l'Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia - sono le parole del capo dello Stato -."Vi è coerenza nel disegno del futuro tracciato dalla Ue e l'Italia è orgogliosa di esserne parte trainante. Oa. Sappiamo che partecipazione e unità sono essenziali per la coesione, non vi può essere divaricazione tra economia e società. Bisogna assicurare il progresso a tutto il Paese. Partecipazione e unità che ci indica la Costituzione per lo svolgimento di attività di interesse generale", ha aggiunto il Presidente della Repubblica.