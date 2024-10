Italia, Scope: consolidamento fiscale on track ma restano alto debito e debolezze strutturali

(Teleborsa) - L'per uscire dalla procedura per deficit eccessivo prima del previsto, ma debito pubblico elevato, debolezze economiche strutturali e dati demografici sfavorevoli pongono. Lo affermain una ricerca sul tema.L'Italia ha recentemente presentato il suoche mira a ridurre i suoi obiettivi di deficit fiscale e a porre il suo rapporto debito/PIL su un percorso discendente a partire dal 2027. Il rafforzamento fiscale proposto si basa su una combinazione di maggiori entrate fiscali e tagli mirati alla spesa, una graduale eliminazione di un credito d'imposta per la ristrutturazione delle case (il regime Superbonus) e misure per combattere l'evasione fiscale.Questa strategia mira ad aiutare l'Italia a(Excessive Deficit Procedure, EDP) entro il 2026, abbassando il deficit al di sotto della soglia del 3% del PIL. Il piano cerca anche di mantenere la conformità con le regole fiscali europee a lungo termine. Lo sforzo di consolidamento fiscale coincide con la crescita economica dell'Italia che mostra segni di indebolimento dopo le revisioni al ribasso per i primi sei mesi del 2024, si legge nella ricerca firmata da Eiko Sievert e Alessandra Poli.Nonostante l'impegno del governo per la disciplina fiscale,, sostiene l'agenzia di rating. Il rapporto debito/PIL rimane su un percorso ascendente, destinato ad aumentare leggermente dal 134,8% nel 2023 per raggiungere il picco del 137,8% nel 2026, nonostante gli ambiziosi obiettivi di riduzione del deficit della pubblica amministrazione. L'aumento del debito/PIL riflette l'impatto del costoso credito d'imposta Superbonus introdotto durante la pandemia, il cui impatto cumulativo sul debito pubblico ammonterà a circa il 6% del PIL tra il 2024 e il 2027. Il governo prevede un debito/PIL al 134,9% nel 2029, invariato rispetto al 2023 e in linea con gli elevati livelli pre-pandemia. Le "finanze pubbliche dell'Italia continueranno quindi a essere", viene sottolineato.Scope, in linea con il piano di bilancio strutturale a medio termine del governo. La crescita nei prossimi anni sarà sostenuta da una ripresa dei consumi privati ??e dall'aumento delle esportazioni. Nel settore delle costruzioni, forti arretrati di ordini e una maggiore spesa derivante dall'attuazione del PNRR dovrebbero compensare ampiamente il calo degli stimoli derivanti dal Superbonus.La capacità dell'Italia diin modo efficace e senza ritardi sarà fondamentale per determinare la crescita futura del paese. Nell'ambito del PNRR, il paese ha finora ricevuto 113,5 miliardi di euro su 194,4 miliardi di euro stanziati (circa il 9% del PIL nel 2023), ma finora ne sono stati spesi solo circa 52 miliardi. Allo stesso modo, su 129 miliardi di euro di fondi di coesione per il periodo 2014-2020 (da allora prorogati a causa della pandemia), meno di un quinto di oltre un milione di progetti è stato completato ad oggi.Inoltre, Scope crede che le pressioni strutturali continuano a pesare sulle prospettive di crescita future dell'Italia. Nonostante i recenti miglioramenti nel mercato del lavoro, ildel 75,4%. La partecipazione è particolarmente debole tra le donne. Con la maggior parte dell'occupazione concentrata nelle piccole e medie imprese, la produttività reale del lavoro per ora lavorata in Italia è aumentata dello 0,1% all'anno in media tra il 2014 e il 2023, al di sotto della media UE dello 0,8%. Infine, ladel Paese è, la riduzione più grande in Europa, superando le riduzioni previste in Germania, Spagna (entrambe al 14%) e Francia (2%), sottolineando la crescente importanza delle riforme del mercato del lavoro per le prospettive economiche a lungo termine dell'Italia.