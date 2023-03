BioNTech aumenta ricerca e sviluppo mentre entrate Covid diminuiscono

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per il Covid-19, ha registratopari a 4.278,3 milioni di euro nell', in calo dai 5.532,5 milioni nello stesso periodo del 2021. Per, i ricavi totali sono stati pari a 17.310,6 milioni di euro (18.976,7 milioni l'anno prima), a causa del calo della domanda di vaccini COVID-19. L'è stato di 2.278,7 milioni per i tre mesi chiusi al 31 dicembre 2022 (vs 3.166,2 milioni) e di 9.434,4 milioni di euro nell'intero anno (vs 10.292,5 milioni).La società si aspetta un, avendo comunicato una guidance sulle entrate del vaccino BioNTech COVID-19 per l'anno finanziario 2023 pari a 5 miliardi di euro.BioNTech intende spendere da 2,4 a 2,6 miliardi di euro innel 2023, in sensibile aumento rispetto agli 1,54 miliardi di euro dell'anno scorso."Mentre guardiamo al 2023 e oltre, prevediamo di, concentrandoci sullo sviluppo di capacità commerciali in oncologia e lavorando per nuovi registrational trials - ha commentatoe co-fondatore di BioNTech - Il nostro obiettivo a medio termine è cercare l'approvazione per più prodotti oncologici nelle indicazioni del cancro con un'elevata esigenza medica insoddisfatta".