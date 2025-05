Trattori, SDF fa meglio della media di settore nel 2024 e aumenta quota mercato

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata nella produzione di, ha chiuso l'esercizio 2024 con performance superiori alla media del comparto, aumentando la propria quota di mercato e consolidando la leadership nei segmenti specialistici.A fronte di un(-18,6%), il Gruppo SDF ha registrato un calo di volumi leggermente inferiore rispetto alla media del mercato (-16,3%), ea livello mondialenel 2024 dal 10,1% del 2023 e dal 9,4% del 2022. Il primo trimestre di quest'anno conferma un rafforzamento della quota di mercato di SDF, nonostante si registri un ulteriore calo dei volumi a livello globale.SDF ha migliorato la propria quota di mercatonel 2024 (+1,3% sul 2023),gestiti da importatori, dove ha raggiunto il 12,7% (+1,9% vs 2023).Ilnel 2024 è sceso a 1.638 milioni di Euro, con una flessione di ricavi più contenuta rispetto alla media del settore, mentresi è attestato a 187 milioni di Euro- Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo hanno raggiunto un valore di 75 milioni di Euro.Prosegue, inoltre, il percorso didell’azienda con l’apertura delle nuove filiali commerciali in Messico e Tanzania, che si aggiungono agli 8 stabilimenti produttivi già esistenti e alle 14 filiali commerciali distribuite complessivamente tra Europa, Asia, America e Africa.