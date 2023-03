MPS, MEF e fondazioni presentano liste per rinnovo CdA

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Nel weekend il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le fondazioni di origine bancaria hanno presentato ledi, che sarà deliberato nell'assemblea degli azionisti convocata per giovedì 20 aprile.Il, in quanto titolare del 64,23% del capitale ha provveduto a depositare la seguente lista per la nomina del CdA: Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro, Stefano Di Stefano.LeFondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione di Sardegna, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 2,305% del capitale, hanno depositato la seguente lista di minoranza per la nomina dei membri del CdAi: Giampaolo Gabbi, Donata Paola Patrini, Andrea Paolo Perrone, Antonella Guglielmetti.