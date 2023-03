Osai Automation, valore produzione record nel 2022

Osai Automation

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha chiuso il 2022 con unin aumento del 30% a 42,51 milioni di euro (32,61 milioni di euro al31/12/2021) e continua la sua ascesa verso livelli mai raggiunti prima, stabilendo la miglior performance di sempre.Ladell’esercizio 2022 raggiunge risultati eccellenti (+20% contro FY21) collezionando commesse ad altissimo contenuto tecnologico destinate in particolare ai mercati del medicale e dell’e-mobility.L’esercizio 2022 si chiude con un, pari a 0,95 milioni di euro, in miglioramento rispetto al risultato del 2021 pari a 0,91 milioni euro.registrati al 31/12/2022 sono pari a 31,65 milioni di euro (38,83 milioni di euro al 31/12/2021), in riduzione del 18% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2021, a seguito del dilatarsi dei tempi di consegna ed installazione e conseguenti alle difficoltà di reperimento della componentistica.L’al 31/12/2022 è pari a 20,40 milioni euro (11,06 milioni di euro al 31/12/2021) e registra un incremento di circa 9 milioni di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente secondo i principi contabile IFRS16 (8,49 milioni al netto dell’effetto IFRS16), di cui 2,30 milioni di euro di debiti derivanti da costi sostenuti per l’ampliamento dei siti produttivi e circa 6 milioni di euro derivanti dall’assorbimento di risorse finanziarie a livello di circolante a sostegno della crescita e a supporto dell’attività di magazzino.