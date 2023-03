Previdenza, Pagliuca confermato a vertice Cassa Ragionieri

(Teleborsa) - Il Consiglio d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili ha confermatoalla presidenza della CNPR:portando avanti il dialogo avviato con Governo e Parlamento per il riconoscimento della nostra dignità professionale e della tutela dei legittimi interessi degli iscritti allaha sottolineato Pagliuca.per quelli che considero capisaldi per la stessa esistenza delle, che sottrae ingiustamente risorse ai nostri iscritti e alla lotta all’abusivismo nelle professioni. Avrò sempre uno sguardo al futuro imminente che impone un ragionamento ponderato alla luce dell’ingresso dell’intelligenza artificiale, che non può essere più ignorato se vogliamo dare un futuro alla nostra categoria”, ha concluso il numero uno dell’istituto di via Pinciana.ha eletto, 60 anni, commercialista romano. “resta quella di rafforzare le misure a sostegno dei redditi dei professionisti alla luce delle rinnovate esigenze che si registrano con la continua evoluzione delle professioni. Un consolidamento - ha sottolineato Rosignoli - che deve tener conto delle tante criticità generate dalla crisi economica che sta avendo unCompletano la governance dell’ente