Generali tra le aziende più trasformative in Italia

(Teleborsa) -è stata riconosciuta dall'come una delle dieci aziende italiane più innovative in termini di trasformazione del business e digitale e transizione sostenibile, sociale ed ambientale.L'innovazione – spiega Generali in una nota – rappresenta uno dei pilastri strategici deldel Gruppo Generali, che prevede investimenti in tecnologia e digitalizzazione pari a 1,1 miliardi di euro, con l'obiettivo di aumentare il valore del cliente attraverso il modello "Partner di Vita", ampliare le capacità di consulenza digitale e stabilire un approccio omnicanale di distribuzione.Il Gruppo sta investendo inoltre nello sviluppo di piattaforme condivise, nuove competenze nell'utilizzo dei dati e una maggiore adozione di tecnologie di smart automation e di intelligenza artificiale.ha l'obiettivo di generare un impatto per l'ecosistema dell'innovazione, attraverso l'indagine delle forme di trasformazione all'interno di organizzazioni ed ecosistemi.