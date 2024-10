Credem, Magazzini Generali delle Tagliate: nel primo semestre oltre 340 milioni di euro di affidamenti assistiti da pegno

(Teleborsa) - Circaconservate all’interno diper un valore pari aassistiti da pegno sulle forme di formaggio,ed una consolidata attività sul territorio a supporto dianche attraverso lo svolgimento della perizia di stima del formaggio che ne determina il valore cauzionale. Sono questi alcuni dei risultati conseguiti nel, società controllata dale guidata daLa società, attiva nell’offerta di servizi di stagionatura del formaggio e di garanzia del prodotto in magazzino come pegno per i prestiti bancari, èed oggi rappresenta il più importante magazzino generale di emanazione bancaria per posti forma nel settore dei formaggi a pasta dura. Più in dettaglio, il ruolo ricoperto da MGT consente al Gruppo di operare nella, che comprende caseifici ed aziende agro-industriali, con un monte fidi complessivo di, includendo i vari tipi di finanziamento, da quello bancario, al factoring ed al leasing, oltre ad un valore di circa 5 milioni di forme depositate e date a pegno per finanziamenti da altri gruppi bancari.Nel corso del 2024, MGT ha inoltre proseguito i lavori iniziati nel 2023 perattraverso l’installazione di circa 2 mila moduli fotovoltaici presso lo stabilimento di Montecavolo di Quattro Castella (RE) con una potenza di picco di 850 Kw che consentirà la produzione di 950 MWh all’anno,Nel complesso, considerando anche l’impianto fotovoltaico presente nello stabilimento di Castelfranco (MO), sarà soddisfatta una richiesta di energia pari all’intero fabbisogno dei Magazzini Generali delle Tagliate.La società inoltre ha sviluppato un progetto in collaborazione con(società del Gruppo Credem specializzata nei servizi digitali per le imprese) per dematerializzare tutta la documentazione cartacea, che renderà fruibile qualsiasi documento in formato digitale e che sarà disponibile per la clientela a partire dal mese di ottobre."Contribuire alloper la collettività è l’impegno che vogliamo portare avanti, continuando a essere di supporto alle aziende produttrici di formaggio e a investire in innovazione e sostenibilità", ha dichiarato. "In tal senso, gli ottimi risultati raggiunti nel primo semestre 2024 ci invitano a proseguire la nostra azione di vicinanza all’economia reale anche attraverso lo sviluppo di progetti tecnologici in grado di migliorare sempre più l’efficacia della nostra offerta e ad aumentare l'efficienza energetica", ha concluso Ravanetti.