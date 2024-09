Banca Generali conclude il programma di buyback

Banca Generali

(Teleborsa) -ha comunicato che si èal servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 18 aprile 2024.Nell'ambito di tale programma, la Banca ha reso noto di aver acquistato complessivamente 251.600 azioni proprie al prezzo medio di 39,5044 euro per azione, per un controvalore complessivo di 9.939.319 euro.A seguito degli acquisti effettuati, Banca Generali detiene un totale di 2.908.366 azioni proprie, pari al 2,49% del capitale sociale.Oggi, in Borsa, giornata fiacca per il, che chiude gli scambi con un trascurabile +0,2%.