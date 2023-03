Magis, CFO SIM aumenta target price e conferma Buy

Magis

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato aper azione (da 16,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, confermando ilsul titolo a. L'upside potenziale è superiore al 46%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 Gli analisti hanno scritto che Magis ha riportato "" nel 2022, in crescita a doppia cifra sia in termini di ricavi che di margini, oltre a un utile netto più che raddoppiato."Riteniamo che Magis sia, che fornisce agli investitori: una solida crescita organica; un profilo di redditività best-in-class per il settore; un'eccezionale generazione di cassa; un notevole ritorno sul capitale, con ROE e ROCE superiore al 20%", si legge nella ricerca.