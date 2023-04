Parigi vieta noleggio monopattini elettrici: referendum a favore del no

(Teleborsa) -in città, perché inquinano e sono difficili da smaltire. D'ora in poi si potranno guidare esclusivamente i monopattini privati, mentre i circapubblici a noleggio, gestiti da tre società,E' quanto ha stabilito untenutosi domenica scorsa, in cui si è registratodi scoter e monopattini elettrici, mente l'11% ha votato per mantenerli in città. C'è da dire però che(1,3 milioni di persone) ha partecipato al referendum."Grazie agli oltre 100.000 parigini che si sono espressi oggi, è una bella vittoria per la democrazia locale", ha dichiarato la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, promotrice di questa iniziativa.Un portavoce del governo cittadino poi assicurato che i risultati del referendum saranno comunque vincolanti, indipendentemente dall’affluenza alle urne. "I parigini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-scooter, vi porremo fine entro il primo settembre".